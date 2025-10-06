Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"

Quarto risultato utile consecutivo per il Catania che, dopo tre pareggi di fila, torna al successo e lo fa nella partita più sentita: il derby contro il Siracusa. Al “Massimino” i rossazzurri si impongono con solidità e salgono a quota 15 punti, agganciando il Casarano al terzo posto, a sole quattro lunghezze dalla capolista Salernitana.

La squadra di Domenico Toscano conferma la sua forza casalinga, con la porta ancora inviolata davanti al proprio pubblico. Un dato che il tecnico sottolinea con orgoglio: “Lo zero nella casella dei gol subiti è un lavoro di squadra. Abbiamo interpretato alla perfezione il piano partita, limitando un avversario che aveva creato problemi a formazioni importanti. Abbiamo costruito sei-sette palle gol nitide senza concedere un tiro in porta”.

La copertina se la prende ancora una volta Lunetta, al quinto centro stagionale: “Sapevamo che potevamo colpire sulla loro linea alta, e lui ha interpretato benissimo la gara, segnando e sfiorando il raddoppio”, ha spiegato Toscano.

Il tecnico ha elogiato anche Caturano, tornato titolare con due occasioni all’attivo, e Cicerelli, autore di una prestazione di grande sacrificio e qualità: “Non gli chiediamo 19 gol, ma di essere protagonista fino alla fine. Oggi ha fatto forse una delle sue migliori partite”.

Buoni segnali anche dal centrocampo, con Gerardi finalmente a segno da fuori area: “Era ora, un gol che vale tanto perché arrivato in un momento delicato. Abbiamo giocatori che sanno calciare, dobbiamo sfruttarlo di più”.

Toscano guarda ora al futuro con fiducia ma senza illusioni: ottobre sarà un mese cruciale, con il Giugliano e i big match contro Salernitana, Benevento e Casertana. “Pensiamo gara per gara. Serve la stessa dedizione mostrata oggi. Questo è lo spirito giusto”.