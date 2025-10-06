Focus TMW Serie B, la Top11 della 7ª giornata: bentornato Coda! Pierozzi e Azzi devastanti

Settima giornata di Serie B che va in archivio fra conferme e novità. In vetta alla classifica continua il momento fantastico del Modena che batte la Virtus Entella tenendo così sempre a due lunghezze di distanza il Palermo che supera lo Spezia in terra ligure. Cade, invece, male il Frosinone sul campo di un Venezia in ascesa. A Cesena arriva il secondo ko consecutivo. Weekend positivo, infine, per Bari e Sampdoria che centrano la priam vittoria stagionale.

Questa la Top11 secondo le pagelle di TMW. Modulo: 4-3-2-1

Joronen (Palermo) 7.5 - Protagonista assoluto con interventi determinanti, esce con personalità anticipando tutti sul cross di Kouda dimostrando sicurezza nella gestione dell'area. Parata straordinaria intuendo l'angolo del rigore di Esposito, risultando decisivo nel preservare il vantaggio nei momenti più delicati della contesa.

Pierozzi (Palermo) 7.5 - Devastante in fase offensiva, prova l'assist di prima nel cuore dell'area neutralizzato da Mateju. Colpo di testa chirurgico al 58' che vale il raddoppio, staccando più alto di tutti e battendo Sarr sul palo lontano con traiettoria perfetta, dimostrando timing impeccabile e senso del gol da vero finalizzatore.

Sverko (Venezia) 7.0 - Annulla letteralmente Ghedjemis non offrendo mai al francese la giocata semplice sul suo piede forte. Non si accontenta di questo confezionando l’assist per Casas, permettendo allo spagnolo di chiudere i conti.

Lovato (Empoli) 6.5 - Si sbraccia nei confronti degli attaccanti perché vuole movimenti diversi. Prova le incursioni per disertare gli avversari. Perfetto con i tempi di gioco.

Azzi (Monza) 7.5 - Scatenato. Incontenibile sulla sua corsia di competenza, sforna ripetutamente potenziali assist per i compagni e la sua velocità crea il panico nella difesa calabrese. Sfiora il gol nel primo tempo, colpendo la traversa.

Busio (Venezia) 7.0 - Meritati gli applausi per l’americano a fine partite. Fulcro del gioco della formazione lagunare. Sempre preciso e puntuale nelle scelte offensive ma allo stesso tempo rientrare ad aggredire gli avversari.

Santoro (Modena) 6.5 - Ha il merito di procurarsi il rigore che sblocca il match. È furbo, dopo un controllo sbagliato, a prendere il tempo a Mezzoni e toccare il pallone prima del giocatore biancoceleste.

Portanova (Reggiana) 7.5 - Gol da rapinatore e tanta corsa anche in ripiegamento. Leader tecnico e caratteriale.

Girma (Reggiana) 7.5 - Motore offensivo continuo, incanta con le sue giocate. Sempre nel vivo dell’azione. Decisivo il suo assist per Portanova

Pafundi (Sampdoria) 7.5 - Anche questa sera è il più pericoloso della sua squadra. Il numero 20 blucerchiato, confermato in appoggio al centravanti, si muove molto anche se in alcuni frangenti perde un tempo di giocata ma la sua gara è più che incoraggiante. Sigla la rete del vantaggio partendo in velocità e scambiando con Coda.

Coda (Sampdoria) 7.5 - Sfiora l’eurogol con una conclusione al volo dal posizione decentrata. Tiene tanti palloni e nella ripresa è sfortunato a colpire una traversa con una bella girata. Freddo dal dischetto a pareggiare i conti, serve a Pafundi la palla del 2-1.