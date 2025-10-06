Bergomi: "Al Napoli manca Rrahmani. Conte si fida molto di Juan Jesus, sottovalutato"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del Napoli e della tenuta difensiva della squadra di Antonio Conte: "Al Napoli manca Rrahmani. E’ uno sempre attento a certi livelli, io dico sempre che non voglio il difensore da 8 una volta ma che prenda sempre 6,5. Poi si fida molto di Juan Jesus che noi sottovalutiamo.

Poi col doppio impegno devi tenere fuori Beukema e perdi la partita col ragazzo, ma è un discorso generale. Senza la Champions non devi fare scelte e non rischiavi a Milano, sono scelte da fare. L’anno scorso avrebbe giocato con la formazione migliore”.

Il Napoli è riuscito a tenere la propria porta inviolata in sole due occasioni nelle prime otto partite della stagione, vale a dire nelle prime due giornate di campionato contro Sassuolo e Cagliari: (2-0 e 1-0). Poi è arrivato il 3-1 a Firenze, il ko contro il Manchester City, il successo per 3-2 contro il Pisa, il ko di Milano contro il Milan per 2-1, poi il successo sullo Sporting Lisbona per 2-1 in Champions e infine il successo di ieri in rimonta a Genova per 2-1. In totale sono 9 reti subite nelle ultime sei partite tra coppa e campionato.