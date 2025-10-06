Mantova, segnali incoraggianti da Avellino. Piccoli conferma ancora Possanzini

In casa Mantova sperano che lo 0-0 conquistato sul difficile campo dell’Avellino sia il punto di svolta e l’avvio di un nuovo inizio con Davide Possanzini ancora alla guida della formazione biancorossa. Il presidente Filippo Piccoli infatti ha rivisto il vero Mantova, quello capace di avere un’identità credibile e un gioco fluido come in passato, e per questo si è convinto ad andare avanti con l’attuale allenatore augurandosi che la pausa arrivi al momento giusto per sistemare quello che ancora non va e ripartire con un altro slancio dopo la pausa.

“Il numero uno di Viale Te ha toccato con mano la risposta del gruppo, che ha fatto quadrato attorno all’allenatore e ha messo davvero in campo tutto ciò che ha dentro in questo momento. Constatato che la squadra è ancora viva e compatta, la decisione di andare avanti così è stata semplice. - si legge sulla Gazzetta di Mantova - Questo anche se nulla per ora è risolto, come dimostra il prolungarsi del silenzio stampa che lo stesso Piccoli dovrebbe interrompere il prima possibile spiegando la posizione della società”.

Uno dei dati confortanti è stata anche la porta inviolata con Festa che per la prima volta in stagione non subisce reti e addirittura torna a conquistare un clean sheet in trasferta che mancava da più di un anno e mezzo. Non che i problemi siano magicamente scomparsi, anzi la strada da fare non manca, ma sicuramente un segnale incoraggiante. Così come incoraggiante è stato l’applauso dei 150 tifosi virigiliano nel settore ospiti, ricambiato dai giocatori in campo, che è come una firma sulla tregua dopo le recenti contestazioni. Anche da questa ritrovata unità passa la risalita del Mantova in classifica.