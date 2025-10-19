A San Siro la sblocca Gosens: incertezza di Maignan al 55', Fiorentina avanti 1-0 sul Milan
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina passa in vantaggio al 55' grazie a Robin Gosens. Azione abbastanza manovrata da parte dei viola, che crossano sul secondo palo e trovano la sponda di Luca Ranieri, il quale a sua volta pesca il tedesco, bravissimo a sfruttare un'indecisione di Maignan, che smanaccia sul petto di Gabbia e offre la conclusione a porta sguarnita all'esterno sinistro ospite. Milan sotto 1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile