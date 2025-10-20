Fiorentina, Pradè: "Ho avuto più di 90 milioni per il mercato, sono solo io il responsabile"

Daniele Pradè è un fiume in piena in conferenza stampa. Dopo il ko per 2-1 contro il Milan, il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato così della posizione di Stefano Pioli, difendendolo a spada tratta: "L'unica persona che ci può tirare fuori da questa situazione è Stefano: lo abbiamo scelto e voluto. Se c'è una persona che deve essere cacciata o che si deve dimettere sono solo io. Ho avuto a disposizione più di 90 milioni per fare il mercato".

Il ds prosegue usando parole forti per criticare se stesso: "Sono dispiaciuto per la famiglia Commisso e per tutti i tifosi. Il responsabile sono solo io. Il tempo darà ragione a questa squadra. Da domani c'è da pensare alla Conference. Poi è Pioli che deve capire cosa c'è che non va. Oggi buona parita, compatta, preso gol in 10 e su un rigore inesistente".

Infine parla così di possibili dimissioni, non escludendole del tutto: "A caldo direi solo cose stupide. Ho già detto che se c'è una persona da cacciare quello devo essere io. La contestazione è giusta nei miei riguardi, perché con quello che ho speso la squadra non può stare in quella posizione e la colpa è del direttore sportivo".

