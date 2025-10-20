Real, Xabi Alonso verso la Juve: "Con Alaba non volevamo correre rischi. Su Courtois..."

Mbappé la risolve, il Real Madrid sbanca il Coliseum 1-0 e si riprende la vetta della Liga ai danni del Barcellona. Tutto come da migliore dei copioni per Xabi Alonso, allenatore dei blancos, che ha lasciato in panchina Vinicius Jr per poi farlo entrare a gara in corso: "Sì, ha avuto un buon impatto sulla partita. I cartellini che ha provocato, i cambi... Tutto ciò ci ha dato un vantaggio che abbiamo sfruttato. È un buon esempio del fatto che tutti sono importanti".

Il gol di Mbappe, ma un altro assist di Arda Guler. Un'asse ricorrente e vincente in questa stagione: "Anche Arda ha avuto un buon impatto nella partita. Ha trovato bene Mbappé e ha reso possibile una partita in cui faticavamo a prendere ritmo, con molte interruzioni". Sulle condizioni di Courtois e Alaba: "Ad Alaba si stava irrigidendo il polpaccio e non volevamo correre rischi, domani lo valuteremo. Quello che ha avuto Courtois è stato un colpo".

Una vittoria di valore: "Venire a Getafe non è facile, bisogna sapere competere e dare il massimo. Bisogna anche sapere che potrebbe non essere la partita più bella. Siamo stati concentrati e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dovevamo rimboccarci le maniche perché sapevamo che non sarebbe stata una partita spettacolare, e così è stato. È una vittoria che ci permette di cominciare la settimana con una grande energia". Sulla possibile dipendenza del Real da KM10: "Non direi così, direi che siamo molto contenti con lui. Sta facendo la differenza con i suoi gol e con la sua partecipazione. Ma ci sono tante altre cose che stanno dietro ai suoi gol. Tutti sono importanti".