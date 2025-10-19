Sarri: "Giochiamo coi superstiti, le ultime tre gare le più difficili da gestire della mia carriera"

Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 con l'Atalanta, mister Maurizio Sarri ha parlato dei tanti infortuni in casa Lazio e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo non abbiamo sofferto per niente, nel secondo abbiamo sofferto perché dei titolari cinque si sono allenati solamente ieri. In questo momento noi stiamo giocando con i superstiti. Sia le scelte dei singoli sia quelle del modulo nell'ultimo mese sono andate in base a chi era a disposizione. A Genova avevamo 7 assenti, ne avevamo 8 contro il Torino, mentre oggi abbiamo recuperato alcuni giocatori all'ultimo minuto. In panchina ho avuto anche difficoltà nella gestione della partita perché non sapevo quando, ma sapevo che alcuni giocatori mi avrebbero chiesto il cambio. Le ultime tre gare sono state le più difficili da gestire della mia carriera e per me va fatto anche un plauso a questi ragazzi che alla fine in una situazione così difficile hanno portato a casa due pareggi e una vittoria. Non era scontato".

Sulla crescita della sua Lazio: "A livello di gruppo siamo in crescita, soprattutto in questo periodo difficile. A livello tattico e tecnico dobbiamo ancora crescere".

Sul rientro di Basic: "Nell'anno del secondo posto Basic lo abbiamo utilizzato e anche parecchio, ha fatto più di 30 presenze. Nel momento in cui è stato chiamato in causa non solo si è fatto trovare pronto ma anche coinvolto. L'aspetto più sorprendente è la crescita a livello di personalità, vedo che prende in mano le situazioni in campo con consapevolezza".