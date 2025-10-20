Milan, Allegri: "Tirare da fuori è importante. Bella vittoria, bravi i ragazzi"

Al termine di Milan-Fiorentina Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare i tre punti conquistati:

"Quella di Udine era importante, stasera altrettanto, perché comunque rientravamo dalla sosta. Ci mancavano un po' di giocatori, però la squadra ha fatto una bella prestazione, tecnicamente, fino al momento del gol non avevamo subito niente. Avevamo avuto un paio di occasioni importanti nel primo tempo su palla inattiva. Però diciamo che dobbiamo continuare col profilo basso, lavorare, perché fino a questo momento non abbiamo fatto assolutamente niente. Domani dobbiamo recuperare, abbiamo pochi giorni prima della partita di venerdì, quindi bisogna preparsi al meglio".

Quanta è stata importante la reazione della squadra?

"È stata una bella reazione dopo il gol subito. Tra l'altro eravamo andati sotto con la Cremonese, ma non ervamo riusciti a riprenderla. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi. È una bella vittoria, che dà morale. Detto questo il cammino è ancora lungo, godiamoci la vittoria e pensiamo solamente a lavorare".

Provare a tirare da fuori area è una cosa che ha chiesto ai suoi ragazzi?

"Fuori area è una soluzione che bisogna provare. L'ha fatto Rafa, Saelemaekers nel primo tempo. È una soluzione che può darci un vantaggio".