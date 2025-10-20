Fiorentina, Pioli: "Non è rigore, queste situazioni non fanno bene. Troverò lo switch"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche delle frasi che ha rivolto al direttore di gara: "Gli ho detto cosa pensavo, che secondo me non è rigore e queste situazioni non fanno bene. Così incitiamo i giocatori a mettersi le mani in faccia e buttarsi a terra. Anche fuori dall'area. Mani in faccia e fischia sempre. Rimane però che siamo ultimi e abbiamo perso ancora. Dobbiamo cercare di fare meglio. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, soffrendo quando dovevamo. Gli episodi continuano a punirci. Anche sul primo gol non siamo stati fortunati, eravamo in 10, ci ha disunito. Bisogna far meglio".

La classifica è brutta.

"Dobbiamo essere realisti. Siamo ultimi e dobbiamo essere preoccupati. Ma malgrado tutte le legnate che stiamo prendendo, vedo un gruppo che ci crede e sono sicuro che ne usciremo. Ci vorrà più di tempo di quello che pensavamo, ma ne usciremo sicuro".

Anche il Milan di Pioli era partito male, poi c'era stato uno switch. Può ritrovarlo anche a Firenze?

"No, no, non era il Milan di Pioli, ma il Milan di Ibra, Maldini, Massara, Theo, Leao... Penso che lo troverò anche qui lo switch, ne sono sicuro".

