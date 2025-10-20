Parma, Circati: "Importante non prendere gol. Suzuki determinante nei momenti difficili"
Termina 0-0 a Marassi, tra Genoa e Parma. Partita complicatissima per i crociati, rimasti in dieci dopo 42 minuti per la doppia ammonizione a Ndiaye. Un punto arrivato grazie ad una prestazione di spessore di Suzuki, autore di diverse parate tra cui quella su rigore a Cornet nei minuti di recupero. La formazione di Cuesta sale a quota 6 punti, ma ancora a secco di gol in trasferta.
Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato il difensore gialloblu, Alessandro Circari .
"Suzuki ci aiuta nei momenti difficili. E' stata una partita complicata. Devo fare a lui grandi complimenti".
Vi ha ricaricato la sosta?
"In 11 magari potevamo vincerla, bisogna capire i momenti. Siamo rimasti in 10 e l'importante era non prendere gol".
