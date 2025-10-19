Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Perugia nuovamente sotto
Si sono chiusi da poco i primi tempi delle cinque gare della decima giornata del campionato di Serie C iniziate alle 17:30. Da segnalare i vantaggi esterni di Trento, Pro Patria e Cavese. Pineto, invece, avanti sul Perugia per 2-0. Di seguito il dettaglio di tutti i risultati e il quadro completo dei match ancora da disputare:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Ospitaletto-Cittadella 1-2
7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)
Vicenza-AlbinoLeffe 3-1
40' Vitale (V), 57' Rauti (V), 74' Stuckler (V), 85' Astrologo (A)
In corso
Lumezzane-Trento 0-1
4' Giannotti
Pro Vercelli-Giana Erminio 0-0
Virtus Verona-Pro Patria 0-1
5' Udoh
Domenica 19 ottobre
Ore 20:30 - Lecco-Union Brescia
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
Campobasso-Ternana 0-1
77' Pettinari
Ravenna-Arezzo 0-3
48' Tavernelli, 87' Ravasio, 90'+5 Varela
Rimini-Juventus Next Gen 0-2
49' Deme, 90'+4 Vacca
In corso
Pineto-Perugia 2-0
3' Gierminario, 28' Bruzzaniti
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Latina-Giugliano 0-1
6' Balde
Casertana-Siracusa 1-0
76' Bentivegna
Atalanta U23-Trapani 2-0
9' Manzoni, 16' Levak
Benevento-Potenza 2-0
7' Salvemini, 72' Pierozzi
Catania-Salernitana 2-0
38' Cicerelli, 56' Forte
In corso
Audace Cerignola-Cavese 0-1
17' Fusco
Domenica 19 ottobre
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno