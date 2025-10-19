Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Saelemaerkers: "Raggiunto un primo obiettivo, ma sappiamo che la strada è lunga"

Milan, Saelemaerkers: "Raggiunto un primo obiettivo, ma sappiamo che la strada è lunga"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:59
Simone Lorini

Nel post partita di Milan-Fiorentina Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare del proprio momento personale: "Dopo la partita che ho giocato con la Nazionale c'è stato un po' uno spavento perché avevo un piccolo fastidio che dalle immagini sembrava potesse essere magari qualcosa di più grave, ma alla fine tutto è andato bene. Oggi ho giocato e sono molto contento. Poi con i 3 punti non potevo chiedere qualcosa di più".

È una partita che dà un segnale più a voi che al campionato?
"Si penso che è un primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo essere sempre molto concentrati e lavorare con questa mentalità che stiamo facendo fino ad adesso. I 3 punti ci fanno vedere che è la strada giusta per continuare".

Mi spieghi questa nuova mentalità, come vi state mischiando con i nuovi?
"Penso che il mister, Luka, anche gli altri che sono arrivati, come Adrien, ci hanno portato una mentalitò vincente subito. Hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere un obiettivo così. Poi oggi ovviamente siamo molto contenti perché la squadra non aveva tutti i giocatori che abbiamo l'abitudine di vedere giocare, però abbiamo fatto vedere che abbiamo un gruppo forte e che siamo una famiglia anche senza qualche giocatore importante".

