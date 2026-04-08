Maripan in scadenza con il Torino, sirene dall'Argentina: contatti avviati con il River Plate

Guillermo Maripan è finito molto indietro nelle gerarchie della difesa del Torino. Anzi, da quando sulla panchina granata è avvenuta la sostituzione di Baroni, con D'Aversa che ne ha preso il posto portando la squadra fuori dalle acque più pericolose, il difensore cileno classe '94 non ha più toccato il campo.

Maripan ha il contratto con il Torino in scadenza il prossimo 30 giugno, ma le varie discussioni per estenderlo che potevano aprirsi negli scorsi mesi, non hanno mai trovato effettivo e reale seguito. La stampa cilena ha più volte ventilato la possibilità di un ritorno in patria, ma secondo Tuttosport c'è da fare attenzione anche alla pista argentina che porterebbe al River Plate.

Il River Plate sarebbe anzi già passato all'azione, con dei primi dialoghi già avviati e un contratto di 18 mesi, con scadenza al 31 dicembre 2027, per Maripan. Qualcosina però starebbe iniziando a muoversi anche tra Serie A e Liga, attenzione quindi anche alla possibilità per lui di giocare ancora nel Vecchio Continente.