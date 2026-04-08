TMW Mircea Lucescu e il figlio Razvan: quella volta che si sono sfidati da allenatori. Era il 2005

Il calcio mondiale piange la scomparsa di Mircea Lucescu, morto a 80 anni nelle scorse ore dopo che si erano complicate le sue condizioni, a seguito di un malore sopravvenuto mentre allenava la Nazionale della Romania nella sosta.

L'eredità di Lucescu per il mondo del calcio è quasi inestimabile, avendo contagiato con il suo credo e i propri valori vari angoli del globo. Un'eredità certa è quella genetica, visto che anche il figlio Razvan Lucescu ha ripercorso le sue orme, peraltro pure con un certo successo. Dopo una carriera da calciatore trascorsa perlopiù in Romania, con l'eccezione italiana del passaggio a Crema nel 1992/93, il figlio di Mircea è poi passato alla panchina, per una traiettoria iniziata in patria ma sviluppatasi anche altrove, tra Medio Oriente e Grecia, dove si trova attualmente visto che è l'allenatore del PAOK di Salonicco.

C'è stata anche una volta, una sola, in padre e figlio Lucescu si sono affrontati da allenatori di due squadre avversarie. Era la 5^ giornata della fase a gironi della Coppa UEFA 2005/06, lo Shakhtar Donetsk di Mircea ospitava il Rapid Bucarest di Razvan. E furono proprio questi ultimi ad aggiudicarsi la partita, con il gol vittoria segnato da Maldarasanu a tempo quasi scaduto (87'). La scena più bella però è avvenuta dopo la partita, quando nel corso della conferenza stampa del post di Razvan, si è affacciato e seduto accanto a lui il padre Mircea, con tanto di bacio al figlio, che si è commosso scoppiando in lacrime.

Anche questo è stato Mircea Lucescu. Un uomo, ancor prima che allenatore, apprezzato trasversalmente e non solo (anzi, forse per nulla) per i risultati.