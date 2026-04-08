TMW Conte ct dell'Italia? Abodi: "È un grande allenatore, valuteranno le possibilità"

Conte è un nome spendibile per la Nazionale? A rispondere è stato Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto a margine del progetto "Sport Missione Comune 2026", che ha spiegato: "Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Saranno lui, De Laurentiis e il presidente della FIGC a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo, ogni giudizio sarebbe superfluo, è una grande persona e un grande allenatore, come ce ne sono altri".

Ceferin ha detto che l'Italia deve pensare ai propri stadi. A che punto siamo?

"C'è la nostra coscienza che parla. Mi fa piacere che Ceferin ci ha ricordato che dobbiamo fare qualche passo in avanti, lo stiamo facendo e non è soltanto per l'Europeo 2032. L'entrata in piena operatività del commissario, che ha iniziato a lavorare già da qualche mese come presidente del consiglio dei lavori pubblici, ci consentirà di accelerare tutti i progetti che sono stati avviati e che hanno bisogno soltanto di un'ulteriore semplificazione e anche velocizzazione del processo amministrativo. Sarà lui a comunicare tutte le iniziative che sta seguendo, i progetti più importanti sono già sul suo tavolo e i dossier sono già aperti".

La Roma a che punto è?

"Sarà il commissario di concerto con il sindaco Gualtieri e il Comune a fare in modo che i risultati raggiunti in consiglio comunale si possano produrre in conclusione veloce della parte amministrativa e apertura dei cantieri nel 2027".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Andrea Abodi.