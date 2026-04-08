Ufficiale La Juventus blinda un giovane talento: Tiozzo Pagio ha rinnovato fino al 2028

La Juventus ha comunicato sul proprio sito ufficiale il prolungamento dell'intesa con il 17enne Marco Tiozzo Pagio, che resterà in bianconero almeno per altri 2 anni. Di seguito la nota integrale da parte della Vecchia Signora:

"Giornata speciale per Marco Tiozzo Pagio che prolunga il suo contratto alla Juventus: dopo la firma del primo accordo nel novembre 2024, il centrocampista classe 2008 rinnova in bianconero fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Torino dopo aver giocato nel settore giovanile del Padova, Tiozzo si è subito messo in mostra in Under 16 e Under 17: in questa stagione poi, è stato bravo a ritagliarsi spazio e a conquistare sempre maggiore considerazione da parte di mister Simone Padoin, diventando uno dei giocatori più continui per rendimento con l’Under 20 e che ha raccolto finora in questa annata 25 presenze complessive tra campionato e coppa Primavera, oltre alla UEFA Youth League, segnando sette reti condite con tre assist. Un rinnovo che conferma la bontà del lavoro fatto sinora: congratulazioni Marco, ci vediamo in campo!".