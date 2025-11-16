Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia, Adani in cronaca punge Haaland: "Ora lo conosci o no?"

Francesco Pio Esposito ne ha segnato un altro, il giovane centravanti dell’Inter ha sbloccato Italia-Norvegia in apertura, con una bella girata all’interno dell’area di rigore che gli vale il terzo gol in azzurro. In cabina di commento per Rai 1, Daniele Adani non ha resistito al mandare una provocazione in direzione di Erling Haaland, che aveva detto nel pre-partita di non sapere chi fosse Esposito: “E adesso, caro Erling, lo conosci o no Pio?”.

Cosa ha detto Haaland di Pio Esposito in conferenza stampa. Interrogato sul giovane collega, il centravanti della Norvegia e del Manchester City ha però sin da subito reso chiaro di non aver capito di chi si parlasse, di non conoscerlo: "A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".

Segui Italia-Norvegia con TMW