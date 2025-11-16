Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Adani guarda già ai playoff: "Non mi preoccupano, non c'è nessuno più forte dell'Italia"

Adani guarda già ai playoff: "Non mi preoccupano, non c'è nessuno più forte dell'Italia"
Dimitri Conti
ieri alle 23:34
Dimitri Conti

L’ex difensore Daniele Adani, oggi opinionista e telecronista sportivo per Rai 1, ha parlato a seguito della telecronaca di Italia-Norvegia, partita finita con un amaro 1-4 in favore degli scandinavi.

Ha detto Adani: “La Norvegia ha fatto la Norvegia, l’Italia ha dimostrato che, anche in un percorso nuovo, è fragile. Abbiamo giocato due partite contro di loro, quattro tempi, ma ce ne sono bastati due per prendere sette gol, tra Oslo e questa sera. Preoccupato? Degli spareggi no, del livello dell’Italia sì. Io però sono molto fiducioso per il sorteggio, perché non troveremo nazionali più forti. Nell’equilibrio, l’Italia fa il suo, quando si alza il livello un po’ meno”.

Prosegue e conclude nella sua riflessione, Adani, andando a minimizzare anche le buone cose viste nella prima parte di match: “In una analisi seria, profonda e a mente fredda, bisogna ricordare che nel primo tempo la Norvegia non ha giocato a calcio, si è presentata in ciabatte. Poi si son svegliati e… Nel primo tempo era come se non si fossero presentati a San Siro. Quando una squadra forte accelera contro l’Italia, noi mostriamo la fragilità e un livello inferiore. La Norvegia ha sgasato, senza nemmeno fare grandi cose, per mostrare molta superiorità”.

