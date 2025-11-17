"Erling, ora lo conosci?", Adani spiega la frase su Pio Esposito: "Andava detta, con ironia"

"Ora lo conosci, Erling?": dopo il gol di Francesco Pio Esposito l'ex difensore Daniele Adani, nel corso della sfida fra Italia e Norvegia, si è lasciato andare ad una battuta riferita alle parole che Erling Haaland aveva dichiarato alla vigilia sul centravanti dell'Inter.

Parole che hanno fatto il giro del web, considerando che poi il bomber del Manchester City ha realizzato una doppietta. Lo stesso Adani a "Viva el Futbol" ha precisato la sua posizione su alcune polemiche emerse nelle ore successive alla gara.

Queste le sue parole: "Lo dico ai più attenti, a quelli in malafede, distratti, invidiosi e anche a quelli che hanno colto perfettamente la narrativa di quel momento. Bisogna essere centrati e ironici per dire quello che ho detto. Al 10' Pio Esposito fa gol. Quando Alberto (Rimedio, n.d.r.) racconta il gol, solo l'umorismo legato al momento richiama ciò che era stato detto il giorno prima in conferenza. Io non vado a sminuire Haaland di fronte a Pio. Richiamo esattamente ciò che ha detto Haaland. Aveva detto: 'Non lo conosco e questo probabilmente mi tornerà contro'. Da lì la mia sottolineatura, visto che ha segnato dopo 10 minuti. Nessuno avrebbe tolto qualcosa a Haaland che prima ha fatto due gol a partita e ieri ne ha fatti altri due. Ma era Pio quello da celebrare. Il miglior 9 al mondo in conferenza lo aveva 'chiamato': uno che è lì per fare quel mestiere, con ironia e rispetto, deve richiamare ciò che è accaduto".