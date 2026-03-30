Adani: "Italia, manca l'ultimo passo. A Zenica grande occasione per dimostrarci maturi"

Daniele Adani, nel suo fondo per l'edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato del match dell'Italia contro la Bosnia: "La Nazionale ha sentito il peso della responsabilità nell’approccio alla gara contro l’Irlanda del Nord ed è quella sensazione che ha prodotto contrazione muscolare, intorpidimento della creatività e blocco dei pensieri. Non è quindi affatto una questione di superficialità o insensibilità. Anzi, è esattamente il contrario. La richiesta di un Paese intero che implora a gran voce di centrare l’obiettivo della qualificazione al Mondiale non tormenta solo le notti del nostro c.t. ma anche il quotidiano dei giocatori".

"Manca tuttavia ancora una partita, l’ultimo passo - ha proseguito Lele Adani -. Non è sparito il senso di responsabilità che avvolge gli azzurri, e anche l’episodio controverso dell’esultanza rubata di alcuni calciatori intenti a osservare la squadra che sarebbe stata nostra rivale nella finale playoff, certifica in un certo senso un’attenzione continua verso l’obiettivo Mondiale".

Venendo alla partita che si giocherà domani sera ha commentato: "Il catino di Zenica rimane complicato e la squadra di Dzeko ha creatività e talento individuale per impensierirci. Noi, però, abbiamo la grande occasione per dimostrarci maturi e soprattutto, dopo tanto tempo, finalmente all’altezza della nostra storia".