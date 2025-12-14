Euforia Flamengo, che ora sfida il PSG. Adriano: "De Arrascaeta gioca con le mani?"

Il Flamengo continua a vivere un periodo esaltante. Dopo aver vinto il campionato brasiliano e la Copa Libertadores, la squadra di Filipe Luis ha raggiunto la finale di Coppa Intercontinentale battendo 2-0 il Pyramids.

Intervenendo in diretta su CazéTV l'ex attaccante di Inter e Roma, il brasiliano Adriano - icona del Flamengo - ha speso parole importanti in particolare per l'uruguaiano Giorgian De Arrascaeta, che ha servito al suo compagno Léo Pereira l'assist per il gol del vantaggio contro gli egiziani.

L'ex giocatore ha commentato che gli sarebbe piaciuto avere il piacere di giocare al fianco del numero 10: "Cosa possiamo dire di De Arrascaeta? Sembra che abbia messo la palla in mezzo con le mani. Rende tutto troppo facile. Vorrei che fosse stato in squadra con me ai miei tempi", ha aggiunto. Il Flamengo tornerà in campo mercoledì prossimo (17 dicembre), per sfidare il Paris Saint-Germain, nella finale della Coppa Intercontinentale.

In merito al big match l'ex Juventus Danilo, parlando a GETV ha riconosciuto che la squadra di Filipe Luis partirà da sfavorita: "Ovviamente, il Paris Saint-Germain, per tutti gli investimenti e per tutti i precedenti recenti che ha, è la squadra favorita. Ma abbiamo anche noi giocatori importanti, che hanno una buona personalità. Sarà molto difficile, ma faremo la nostra parte", ha detto.