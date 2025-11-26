Adriano e la punizione che lo rivelò al mondo Inter: "Grazie Seedorf, doveva tirare Materazzi"

L'ex attaccante Adriano è stato intervistato da Prime Video: "Bello avere ancora tifosi e persone che mi vogliono bene. Dopo tutto quello che ho fatto, per me... Sono felice di sentire che sono ancora nel cuore degli interisti dopo tanto tempo, è un piacere enorme. E ringrazio tutti. Quando vado in giro, tutti mi chiamano ancora Imperatore!".

Tornando sul famoso gol di punizione al Real Madrid, il gesto tecnico che di fatto lo ha rivelato con potenza all'intero mondo Inter, racconta Adriano: "Sì, è vero, devo ringraziare Seedorf perché voleva calciare Materazzi. Ma lui ha preso la palla e ha detto che dovevo tirare io. Quindi grazie!".

Chi è stato il compagno di squadra più forte mai avuto? Racconta Adriano: "Tanti. Peccato non aver potuto giocare con Ronaldo, è un fenomeno e lo sanno tutti. Però direi Ibrahimovic. Voglio bene a tutti i giocatori dell'Inter, tifo ancora per loro ed è bello che facciano il mio coro a Lautaro. Sa fare cose straordinarie". Il frammento si conclude con le parole di Adriano dedicate ai tifosi dell'Inter: "Per me sono stato tutto. Sono amato, certo, lo sono anche al Flamengo, ma all'Inter sono diventato un giocatore veramente importante".