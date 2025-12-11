11 dicembre 2005, il derby di Milano va all'Inter. Adriano diventa Imperatore al 92'

L'11 dicembre del 2005 è tempo di derby. A San Siro i padroni di casa sono i nerazzurri di Roberto Mancini, con l'Inter che può schierare una squadra stellare, una base su cui si poggerà il triplate cinque stagioni dopo. Da Julio Cesar a Zanetti, Cordoba e Stankovic, Cambiasso e Figo. La coppia d'attacco è quella formata da Martins e Adriano, 21 e 23 anni. Dall'altra parte c'è il Milan vicecampione d'Europa, che alzerà la Champions nel 2007, una squadra leggendaria con Stam e Nesta, Gattuso e Pirlo, Seedorf, Kakà e Shevchenko. Oltre al grande ex, Christian Vieri, andato via fra i veleni pochi mesi prima.

La sfida è equilibrata è bellissima. Adriano porta in vantaggio l'Inter su rigore, risponde Shevchenko sempre dagli undici metri. Martins spariglia di nuovo le carte intorno all'ora di gioco. Arriviamo al finale: Stam, imperioso colpo di testa, stacca su tutta la retroguardia interista schiacciando per il due a due. Alla fine arriva Adriano: l'Imperatore imita l'olandese e vola più alto di tutti, al minuto novantadue, insaccando il tre a due finale.

Inter - Milan 3-2

Marcatori: 24’ Adriano, 39’ Shevchenko, 59’ Martins, 83’ Stam, 92’ Adriano.

INTER

Julio Cesar; J. Zanetti, Cordoba, Samuel, Favalli; Stankovic, Cambiasso, Veron, Figo (82’ Burdisso); Martins (86’ J. Cruz), Adriano.

All. Roberto Mancini

MILAN (4-4-2)

Dida; Stam, Nesta (54’ Simic), Kaladze, Serginho; Gattuso (71’ Jankulovski), Pirlo, Seedorf; Kakà; Shevchenko, Gilardino (75’ Vieri).

All. Carlo Ancelotti