Aebischer accorcia ma Kone rimette la distanza di sicurezza: Pisa-Sassuolo è 1-3 al 59'
Inizio secondo tempo dalle tantissime emozioni quello della Cetilar Arena con il Pisa di Alberto Gilardino che ha accorciato le distanze trovando la rete del momentaneo 1-2 con Aebischer ma poco dopo, con nel mezzo un'altra super occasione per i padroni di casa salvata sulla linea da Idzes, è arrivato il 3-1 siglato da Kone, su assist al bacio di Matic. 1-3 dunque per il Sassuolo al 59'.
