Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"

Michel Aebischer, centrocampista del Pisa, ha commentato così a Sky Sport il pareggio ottenuto questa sera in casa contro l'Atalanta: "Il pareggio è quasi una sconfitta, perché abbiamo fatto una bellissima partita e dominato a lungo. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, chiudere con un punto è amaro".
Sull'esordio con gol di Durosinmi: "Ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Stasera ha fatto gol, che è quello che ci serve. Siamo contenti di averlo".
Sulla corsa salvezza: "Ci crediamo tutti, l'abbiamo fatto vedere anche oggi. Siamo vivi, si vede, e adesso basta fare gol per arrivare alla vittoria. Le qualità per vincere ci sono".
