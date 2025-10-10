Agostinelli: "Lazio, a gennaio Sarri si aspetta qualcosa. Zaccagni mezzala? Non credo"

Gennaio è ancora lontano. Ma in casa Lazio si inizia a pensare al prossimo calciomercato per cercare di rinforzare una squadra che ha dimostrato di avere qualità ma è ancora troppo soggetta ad alti e bassi. Ed intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato proprio della finestra invernale di trattative:

"Il mercato di gennaio momento chiave per il rapporto tra Sarri e la Lazio? Può essere - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Se in estate è stato spiazzato, ora magari si aspetta qualcosa. Sento dire che la società sarà costretta a cedere per poi poter aggiungere degli elementi. Leggo di un Castellanos sul quale potrebbe non esserci un veto del tecnico, ma in verità non vedo tanti giocatori che ti possano permettere di fare tutto questo.

Credo che lui su Insigne ci punti e quando un tecnico la vede in questo modo andrebbe anche accontentato. Il dato di fatto è che a questa squadra serve una mezzala tecnica che possa alzare il livello. Gli manca un Milinkovic o un Luis Alberto, su questo non si discute. Insigne dentro per Zaccagni mezzala? No, non credo. So che Insigne gioca nel ruolo di Zaccagni, ma quest’ultimo è fondamentale nella sua zona di campo. Mezzala non lo vedo assolutamente".