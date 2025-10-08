Pisa, si consolida la dirigenza: rinnovo fino al 2028 per Corrado Jr e Vaira

Continua il progetto di consolidamento della struttura societaria del Pisa, iniziato successivamente all'approdo in Serie A del club toscano la scorsa primavera.

Nelle ultime settimane era già emersa la fumata bianca circa il rinnovo di contratto del direttore generale Giovanni Corrado fino al giugno 2028, mentre nelle scorse ore l'attenzione si è spostata sul direttore sportivo Davide Vaira.

Anche per lui, scrive SestaPortaNews, è in arrivo un prolungamento fino al giugno 2028. Equiparando la sua situazione a quella di Corrado Jr.

Sulla sua esperienza in nerazzurro il ds si è espresso ai microfoni di TMW con queste parole: "Viviamo in un mondo in cui l'ieri non conta nulla, ma solo l'oggi e il domani. A Pisa però abbiamo scritto la storia, la Serie A era un desiderio della città da 34 anni ed è stata una cavalcata entusiasmante, costruita dal primo giorno di ritiro. Inzaghi e il suo staff sono stati determinanti nel raggiungimento dell'obiettivo, siamo riusciti a creare un clima positivo, di entusiasmo. Perché servono tutte le componenti attorno alla squadra, non solo i calciatori. E abbiamo avverato il sogno"