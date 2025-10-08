Bartesaghi: "Theo il mio punto di riferimento. Da quando è andato via studio Spinazzola"

L'esterno del Milan Davide Bartesaghi è pronto al debutto in Under 21. Il giocatore ha così parlato ai microfoni di Mediaset: "La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno".

Le parole di stima di Allegri e Baldini?

"Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio. Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio".

Le prossime sfide dell'Italia?

"Una chance importantissima, ma tutte le gare sono fondamentali. Serve sempre giocare al massimo, aiutandosi. Siamo un bel gruppo e riusciremo a vincere".

La maglia azzurra cosa significa?

"Fa piacere, è la maglia che ci rappresenta. Spero di indossarla il più possibile, darò il massimo per questa maglia come tutti i miei compagni".

Il gruppo è affiatato?

"Ci siamo trovati bene fin da subito, siamo un bel gruppo, ridiamo e scherziamo ma quando entriamo in campo sappiamo cosa dovremo fare".

La gara con la Svezia?

"Cercheremo di studiarla in questi giorni, sarà una partita fisica e intensa dal punto di vista dell'intelligenza. Dobbiamo entrare in campo sereni e consapevoli di essere forti".

Qual è il suo punto di riferimento?

"Era Theo, ora non c'è più e magari guardo un po' più Spinazzola. C'è tanto da imparare, anche se io voglio avere uno status mio".