Albertini: "Derby Impegnativo per entrambe e, guardando la classifica, un po’ sorprendente"

Domenica c'è Inter-Milan. Una partita che vale i quartieri alti della classifica. Un derby "Impegnativo per entrambe e, guardando la classifica, un po’ sorprendente" secondo Demetrio Albertini che, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato: "Per me non era scontato vedere Inter e Milan così in alto dopo undici giornate. Entrambe sulla carta hanno rose forti, ma il calcio si gioca sul campo e bisogna fare i conti con molti aspetti".

"L’Inter per esempio ha giocato il Mondiale per club fino a luglio e - ha proseguito - la stanchezza psicologica poteva pesare. In più c’è un nuovo allenatore che doveva entrare in sintonia con il gruppo. Chivu è stato bravo a riuscirci in tempi brevi. Il Milan invece era reduce dall’ottavo posto dello scorso anno e Allegri ha sistemato parecchie cose lavorando nel precampionato".

Con il Milan a -2 dalla vetta, viene chiuso all'ex centrocampista rossonero se Allegri sarà rammaricato o soddisfatto: "Secondo me rammaricato perché la passata stagione il Milan era discontinuo e un po’ lo è anche adesso - ha concluso -. Modric e Rabiot hanno dato tanto, eppure contro Cremonese, Pisa e Parma i rossoneri hanno sprecato tre occasioni importanti. Anche Max sa che deve mette a posto qualcosa".