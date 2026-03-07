Domani il derby di Milano, Albertini: "Inter la più consolidata. Milan ha due punti fermi"

Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, Demetrio Albertini ha parlato del derby di domani fra Inter e Milan: "Sono prima e seconda con merito, ma l'Inter è più consolidata. Il Milan ha cambiato tanto, la società si è messa in discussione. Ora a livello sportivo ha due punti fermi, Tare e Allegri, un eccellente gestore, nessuno può dubitarne. Certo, il mercato lo fa il club".

"Chivu ha alle spalle la stessa guida societaria, lo stesso ds Ausilio e più o meno gli stessi giocatori. È un bel vantaggio". I nerazzurri però sono reduci dall'eliminazione cocente in Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Siamo indietro. Gli altri sono più veloci e spavaldi. Noi scimmiottiamo il tikitaka: non trasmettiamo emozioni. Non saltiamo l'uomo, i passaggi sono quasi tutti laterali, il gioco è lento".

Nel 2023 però le finaliste delle coppe europee erano quattro italiane: "La finale indica una bella stagione, ma quante, delle 4 italiane di questa Champions, erano favorite? Quando raggiungiamo gli obiettivi, sembra più un fatto episodico". Chiosa finale sullo stadio San Siro, a cui l'ex centrocampista ovviamente è molto legato: "È casa mia, ma non è più idoneo. Quanti ricordi, da quando entrai ragazzino con mio papà per Milan-Catania. Ma certi paragoni non reggono più".