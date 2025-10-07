Aldo Serena a Tudor: "Alla Juventus serve certezza sul centravanti. È come per il portiere"

L'ex attaccante Aldo Serena è stato intervistato sulle colonne de La Stampa distribuita stamattina in edicola, soffermandosi sui temi principali collegato al reparto avanzato della Juventus: "In parte credo c'entri il continuo turnover, il centravanti è un ruolo delicato e la continuità è fondamentale. Lo paragono a quello del portiere, a un certo punto servono gerarchie chiare".

Prosegue Serena: "L'incertezza condiziona molto, non solo fai fatica a entrare nei meccanismi della squadra, ma giochi con la pressione di chi sa che presto potrebbe essere sostituito o magari non esserci la partita dopo. E ogni occasione da gol sbagliata pesa anche di più". L'ex centravanti si sofferma anche sulla figura dell'allenatore bianconero Igor Tudor: "Se a inizio stagione può essere stato giusto dare spazio a tutti, adesso la Juventus ha bisogno di trovare continuità".

Prosegue e conclude quindi le sue riflessioni Aldo Serena: "Se penso a gente come Yildiz e Conceicao, non penso abbiano problemi a capire come dialogare nel modo giusto con Vlahovic, David o Openda, pur essendo tre tipi diversi di centravanti. Chi deve essere il titolare? Bella domanda ma lascio la risposta a Tudor, sono fuori dalle dinamiche interne e mi astengo. Teoricamente direi Vlahovic, ma so quanto possa incidere la situazione contrattuale. Soprattutto da gennaio in poi".