Aldo Serena applaude Tare: "Il Milan ha un centrocampo fantastico. E manca pure Jashari"

In passato ha vestito sia la maglia del Milan che quella della Juventus e oggi, in occasione del match che chiuderà la sesta giornata, Aldo Serena ha parlato del momento delle due squadre ai microfoni dell’edizione milanese del Corriere della Sera: “Il Milan ha un centrocampo fantastico. Allegri ha a disposizione una variegata composizione di centrocampisti con caratteristiche diverse. Poi rientrerà Jashari, giocatore di lotta e di governo. Da parte sua, la Juventus si sta ritrovando, ma con fatica. Solo quando in campo va una squadra che pensa di meno e ragiona d’istinto, riesce a recuperare le partite”.

La Juventus arriva dal 2-2 con il Villarreal, mentre il Milan quest’anno è senza Champions.

“In gare così conta. Adesso magari lo è solo un po’, ma avrà un vantaggio maggiore quando le tre gare in una settimana torneranno a essere una situazione costante”.

La differenza tra le due squadre sta anche tanto nei gol subiti.

“Il Milan i gol li ha presi con la Cremonese ad agosto, poi c’è stata un’impermeabiità assoluta. È una squadra che si difende in 11 con tutti i calciatori sotto la linea della palla. Contro il Napoli in 10 contro 11 ha saputo soffrire e lavorare con abnegazione mettendoci il cuore”.

Tra le tante sfide, può essere quella di Yildiz contro Pulisic?

"Sì, certo. Di Pulisic ammiro la capacità tecnica, la rapidità di esecuzione e l’umiltà che si trova nei grandi campioni. Pur essendo così abile tecnicamente, sa soffrire e la- vorare per la squadra. È altruista, non mette l’io davanti al noi. Invece, Yildiz ha 20 anni e ha una fisicità prorompente. Inoltre, ha un tiro micidiale dalla lunga distanza. Lo lascerei più libero di esprimere la sua fantasia. Non solo da sinistra, ma anche posiziona- to dietro le punte. Sa mettere il pallone all’attaccante con i tempi giusti”.