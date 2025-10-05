Serena: "La Juventus si sta ritrovando con fatica, lascerei Yildiz più libero di esprimersi"

"La Juventus si sta ritrovando, ma con fatica. Solo quando in campo va una squadra che pensa di meno e ragiona d’istinto, riesce a recuperare le partite”. Parole di Aldo Serena, in un'intervista al Corriere della Sera.

Interpellato su Juventus-Milan, big match di questa sera che l'ex attaccante ha vissuto con entrambe le maglie, ha parlato dell'importanza o meno dell'impegno europeo: “In gare così conta. Adesso magari lo è solo un po’, ma avrà un vantaggio maggiore quando le tre gare in una settimana torneranno a essere una situazione costante”.

Quello tra Pulisic e Yildiz può essere un confronto chiave: "Sì, certo. Di Pulisic ammiro la capacità tecnica, la rapidità di esecuzione e l’umiltà che si trova nei grandi campioni. Pur essendo così abile tecnicamente, sa soffrire e la- vorare per la squadra. È altruista, non mette l’io davanti al noi. Invece, Yildiz ha 20 anni e ha una fisicità prorompente. Inoltre, ha un tiro micidiale dalla lunga distanza. Lo lascerei più libero di esprimere la sua fantasia. Non solo da sinistra, ma anche posiziona- to dietro le punte. Sa mettere il pallone all’attaccante con i tempi giusti”.