Alessandro Lucarelli rivela: "Ero pronto a prendere a pugni Cassano. Per sua fortuna c'era Bucci"

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Alessandro Lucarelli ha raccontato anche il rapporto complicato con alcuni ex compagni ai tempi del Parma. Molti rifiutarono di abbassarsi l’ingaggio in un momento delicatissimo: “Mi delusero più di Ghirardi, poi facevano quelli innamorati del Parma. Mi fanno schifo. Non serve fare nomi, loro sanno a chi mi riferisco".

Capitolo diverso per Antonio Cassano: “Lui scelse di andare via e questo ci sta, ma sbagliò a tradire un patto fatto nello spogliatoio".

Nell’intervista, Lucarelli spiega cosa intende: da capitano, aveva proposto alla squadra di aspettare a mettere in mora il club. Cassano scelse un’altra strada: “Alla vigilia di una partita col Cesena andò da un giornale a raccontare tutto. Poi andò sotto la curva a parlare con i tifosi… proprio lui che non aveva mai voluto farlo”. I compagni non la presero bene: “Io ero squalificato e scesi dalla tribuna di corsa: andai in spogliatoio convinto di prenderlo a pugni. Per sua fortuna ci separò Luca Bucci, allora preparatore dei portieri. Tempo due giorni e rientrò tutto. Noi ci chiarimmo, ma lui scelse ugualmente di risolvere e andare via".