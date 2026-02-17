Ufficiale
Foggia, esonerato il direttore sportivo Carlo Musa: la nota del club
Carlo Musa non è più il direttore sportivo del Foggia. Il club ha comunicato di aver esonerato il dirigente, di seguito la nota del club:
Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver revocato l’incarico di Direttore Sportivo al signor Carlo Musa.
Il Club ringrazia Musa per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del suo operato e gli augura le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della sua carriera.
