Storico ko europeo: la Juve incassa cinque gol per la seconda volta nella sua storia
TUTTO mercato WEB
Serata amarissima per la Juventus, travolta 5-2 dal Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League. Un risultato pesante, che complica subito il cammino europeo dei bianconeri e che entra di diritto nei libri di storia del club - ma dalla parte sbagliata.
Come evidenziato da Opta, infatti, la Juventus ha subito almeno cinque gol in una singola gara di una competizione europea per appena la seconda volta nella sua storia. Il precedente risaliva addirittura alla stagione 1958/59 di Coppa dei Campioni, quando i bianconeri incassarono un clamoroso 7-0 contro il Wiener. A distanza di quasi settant’anni, un’altra notte da dimenticare si aggiunge alle statistiche europee del club.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
3 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Ora in radio
Primo piano
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile