Chi è Luca Reggiani, il classe 2008 italiano che esordisce in Champions contro l'Atalanta

Che sorpresa nell'undici titolare del Borussia Dortmund! Nel terzetto difensivo c'è infatti l'italianissimo Luca Reggiani, nato il 9 gennaio 2008 a Modena, e già considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, dove ha percorso tutta la trafila dalle categorie Under fino alla Primavera, si è trasferito al Borussia Dortmund nel gennaio 2024 a soli 16 anni, in un'operazione che ha causato grande rammarico dalle parti di Reggio Emilia. Da allora ha integrato rapidamente le squadre Under 17 e Under 19 del BVB, contribuendo a vittorie come il campionato Under 17 Bundesliga 2023/24, e ha scalato le nazionali giovanili italiane, spesso come capitano.

Centrale destro naturale alto 1,94 m, con un fisico imponente che lo rende dominante nei duelli aerei, nei contrasti corpo a corpo e nei recuperi palla, è dotato di buona accelerazione e atletismo nonostante la stazza, eccelle nel posizionamento, nell'anticipo e nella lettura del gioco, mostrando maturità tattica notevole per la sua età.

Dopo un esordio in Bundesliga datato appena due settimane fa e i 45 minuti giocati nella sfida casalinga contro il Mainz, stasera esordisce in Champions proprio contro una squadra del suo paese. Curiosità: in panchina c'è un altro italiano, un altro 2008, quel Samuele Inacio (figlio d'arte), che oltre a essere un azzurro è anche cresciuto nel vivaio... proprio dell'Atalanta, oltre che nativo di Bergamo.