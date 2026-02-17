Esclusiva TMW Carpi, il ds Bernardi: "Le prestazioni ci sono, adesso dobbiamo ritrovare la vittoria"

Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, programma in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di TMW Radio e su Il 61, è intervenuto il direttore sportivo del Carpi Marco Bernardi

Direttore, non è un periodo semplice sul piano dei risultati: 11 gare senza vittorie, con 5 pareggi e 6 sconfitte. Eppure, le prestazioni contro avversarie di alto livello non sono mancate. Che momento sta vivendo il Carpi?

"Sono d’accordo. Non è un periodo particolarmente brillante per quanto riguarda i risultati, questo è evidente. A inizio gennaio abbiamo avuto tre partite oggettivamente al di sotto delle nostre possibilità, ma nelle ultime settimane le prestazioni sono state positive, anche contro squadre come Ravenna, Arezzo e Perugia. Abbiamo raccolto soltanto un punto, ma per quanto prodotto probabilmente ne avremmo meritati di più. I risultati stanno tardando ad arrivare, ma siamo fiduciosi: le prestazioni ci sono e sono convinto che torneremo presto alla vittoria".

Cosa sta mancando in questo momento per trasformare le buone prestazioni in punti?

"Sicuramente il gol. Nelle ultime partite abbiamo creato diverse occasioni, soprattutto nelle ultime tre, a differenza dell’inizio del girone di ritorno quando mancavano anche quelle. Oggi il problema è soprattutto la finalizzazione. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, ma va riconosciuto anche il merito degli avversari: a Perugia, ad esempio, Gemello ha fatto interventi decisivi. Fa parte del gioco. L’importante è continuare a produrre occasioni con continuità".

Sul mercato non ci sono stati stravolgimenti, ma sono arrivati giovani interessanti come Benvenuto e Puletto, oltre a profili più esperti come Gaddini e Giani. Che contributo possono dare?

"Non volevamo stravolgere la squadra, ma tra infortuni e alcune situazioni emerse a gennaio abbiamo dovuto rivedere i piani. Sono arrivati giovani di prospettiva come Benvenuto e Puletto, che conosciamo bene, e giocatori più esperti della categoria come Gaddini e Giani. Quest’ultimo ha avuto un impatto positivo, anche se qualche fastidio muscolare lo ha limitato nelle ultime settimane. Veniva da un periodo con poco minutaggio e serve un po’ di tempo per ritrovare la miglior condizione".

Tra le uscite, ha fatto discutere quella di Cortesi. Che effetto le ha fatto affrontarlo da avversario?

"Matteo è stato un giocatore importante per noi: ha vinto un campionato di Serie D ed è stato capitano e leader tecnico. Affrontarlo da avversario fa effetto, è normale. Ma nel calcio bisogna guardare avanti. Per una società come la nostra è fondamentale lavorare in modo sostenibile e non dipendere da un singolo. Cortesi ha dato tanto al Carpi, ma ora dobbiamo essere bravi a proseguire il nostro percorso".

A proposito di progetto: il suo rinnovo fino al 2027 rappresenta un segnale di continuità importante.

"Devo ringraziare il presidente Lazzaretti per la fiducia. Avevamo già lavorato insieme in passato e poter programmare su un orizzonte più lungo è fondamentale. Sostenibilità e risultato sportivo devono andare di pari passo. Avere una visione a medio-lungo termine è uno stimolo importante e mi responsabilizza ulteriormente".

Fiducia che è stata confermata anche nei confronti di mister Cassani.

"Con il mister abbiamo impostato un percorso biennale. Nel girone d’andata ha dimostrato di impattare molto bene nella categoria e abbiamo fatto forse anche meglio delle aspettative. I momenti di difficoltà capitano a tutti, ma al di là di due o tre partite sottotono, le prestazioni sono quasi sempre state all’altezza. I risultati contano, certo, ma conta anche come si ottengono o come si perde. Crediamo che il lavoro quotidiano dello staff stia andando nella direzione giusta".

Domenica c’è lo scontro diretto con il Bra, distante quattro punti. Che partita sarà?

"Sarà una gara importante, perché è uno scontro diretto. Non è decisiva, ma pesa. In queste partite è fondamentale non perdere, visto che siamo davanti in classifica, ma vogliamo tornare alla vittoria e farlo davanti al nostro pubblico sarebbe l’ideale. Siamo concentrati e determinati a uscire da questo momento".