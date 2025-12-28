Alessandro Lucarelli: "Mi farebbe piacere tornare a Livorno se ci fossero i giusti presupposti"

Quando si dice si Livorno, il pensiero non può che andare ai fratelli Lucarelli. E proprio Alessandro, intervistato dall'edizione odierna de Il Tirreno ha parlato di un suo eventuale ritorno in amaranto. L'ex difensore ha sottolineato come abbia sentito un mese fa il presidente Esciua, il quale aveva la volontà di potenziare l'organigramma ma da quel momento (nonostante una soddisfazione reciproca) non si sono più sentiti. "Mi farebbe piacere tornare, se ci fossero i giusti presupposti - ha sottolineato -. Ci sono degli aspetti fondamentali, dei punti fissi da cui parte il mio modo di fare calcio, soprattutto se devo lavorare nella mia città".

Il lavoro di Venturato è positivo con Lucarelli che sottolinea come sia stato bravissimo a dare fiducia e serenità al gruppo. "La rosa è buona - ha proseguito - sul mercato punterei su un centrocampista fisico che in questo momento mi sembra la lacuna più evidente". Quale può essere l'obiettivo stagionale? Innanzitutto allontanarsi dalla zona retrocessione e poi tentare l'aggancio ai playoff "ma il Livorno è ancora convalescente" ha proseguito.

Infine anche un commento sul fratello Cristiano che ha firmato con la Pistoiese: "L'ho sentito carico, il progetto è ambizioso e la proprietà ha dimostrato di avere i mezzi economici per puntare al ritorno in C. Il fatto di puntare su un nome come Cristiano la dice lunga".