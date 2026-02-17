Dalla Spagna: Juventus forte su Senesi, pronta l'offerta. Tudor e Barcellona in pressing

La Juventus ha le idee chiare e per il futuro in difesa intende ingaggiare un giocatore sempre più luccicante tra le fila del Bournemouth e in Premier League. Come anticipato la scorsa settimana, la dirigenza bianconera è fortemente interessata al profilo di Marcos Senesi, argentino classe '97 che a fine stagione andrà in scadenza di contratto e dunque senza rinnovo parametro zero a breve.

Senesi sta rendendo molto bene con la maglia delle Cherries, secondo quanto rivelato da MARCA ci sarebbero squadre di Premier League pronte a farsi avanti con tanto di offerte. In pole position ci sarebbe il Tottenham del neo arrivato Igor Tudor, alle prese con gli svarioni stagionali di Romero nella retroguardia. Ma in fila ci sono anche Borussia Dortmund e appunto la Juventus.

Proprio il club bianconero, stando al quotidiano spagnolo, starebbe pianificando un'offerta da presentare al giocatore. Ma la concorrenza è agguerrita e anche il Barcellona avrebbe posato lo sguardo su Senesi, difensore che risolverebbe diversi problemi di organico al tecnico Hansi Flick in quel reparto. Insomma, si delineerebbe così una guerra aperta di mercato per l'argentino di 28 anni. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dall'Italia, invece, nei prossimi giorni l’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini hanno programma un incontro con l’entourage del difensore argentino e i bianconeri non vorrebbero spingersi oltre i 3 milioni di euro di stipendio.