Ali Barat: "A disposizione per i miei assistiti 24 ore al giorno. Chiamate alle 3? Solo per..."

Ali Barat, agente di caratura mondiale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla cerimonia di premiazione del Golden Boy, a Torino: "Grazie, lavoro con grande passione e ossessione, cerchiamo di curare ogni dettaglio e siamo felici di essere ancora qui a ricevere un premio".

La strategia della vostra agenzia è diversa rispetto a quella di molti: pochi giocatori ma molto seguiti.

"E' così, sono disponibile per tutti i miei giocatori 24 ore su 24, abbiamo un gruppo piccolo di giocatori e per il momento sta funzionando".

Qualcuno ha mai chiamato alle 3 di notte?

"Solo per la carta igienica (ride, ndr)".

Nicolas Jackson è uno dei tuoi calciatori, per lui è stata una lunga estate: e sta giocando!

"Nico è un ragazzo fantastico, abbiamo iniziato con lui da quando era un sedicenne che giocava in Africa, adesso gioca con Kane e ne siamo davvero orgogliosi".

Anno importante anche per Huijsen:

"Il Real è il suo club dei sogni, sono molto orgoglioso di lui e senza nulla togliere alla Juve, per un ragazzo che gioca con la Spagna e tifa Real sin da bambino, non può esserci niente di meglio".