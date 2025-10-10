Allarme in casa Como, Addai esce in barella con l'Olanda U21: Juventus a forte rischio

Brutte notizie per il Como in vista del match contro la Juventus. Nella partita di oggi che l'Olanda Under 21 ha pareggiato 0-0 contro i pari età della Bosnia-Erzegovina, Jayden Addai è stato costretto a uscire in barella al 22' a causa di un problema muscolare. Appare dunque praticamente impossibile che possa recuperare per la sfida contro i bianconeri, in programma domenica alle 12.30.

Il classe 2005 in carriera vanta 51 presenze e 18 gol con l'AZ Under 21, 39 incontri e 16 reti con l'AZ Under 18, 35 gettoni e 3 centri con l'AZ, 16 apparizioni e 17 gol con l'AZ Under 17, 12 gare e 5 centri con l'AZ in Youth League, competizione che ha vinto, e 6 partite e una rete con il Como.

Inoltre è sceso una volta in campo con l'Olanda Under 21 e 3 con l'Under 19. Il suo contratto con il Como scadrà nel 2030, ovvero tra 5 anni, a dimostrazione che la società crede molto in lui.