Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare ancora"

Mister Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Milan TV: "La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo difeso di squadra e abbiamo concesso poco o niente. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma la cosa più importante è lo spirito. Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Poi abbiamo qualità in avanti per creare occasioni".

Sulla lucidità mantenuta dalla squadra fino alla fine: "Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra".

Su Loftus-Cheek: "Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante".