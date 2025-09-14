Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare ancora"

Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare ancora"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:38Serie A
di Giacomo Iacobellis

Mister Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Milan TV: "La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo difeso di squadra e abbiamo concesso poco o niente. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma la cosa più importante è lo spirito. Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Poi abbiamo qualità in avanti per creare occasioni".

Sulla lucidità mantenuta dalla squadra fino alla fine: "Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra".

Su Loftus-Cheek: "Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante".

Articoli correlati
Gimenez unico insufficiente nel Milan, ma Allegri lo difende: "Sotto porta è arrivato... Gimenez unico insufficiente nel Milan, ma Allegri lo difende: "Sotto porta è arrivato poco lucido"
Milan, Allegri: "Giacca via? Se Fabbri al VAR... Speriamo di avere la Curva presto"... Milan, Allegri: "Giacca via? Se Fabbri al VAR... Speriamo di avere la Curva presto"
Milan, Allegri minimizza sul rosso: "Ho avuto da ridire sull'episodio del rigore,... Milan, Allegri minimizza sul rosso: "Ho avuto da ridire sull'episodio del rigore, nulla di che"
Altre notizie Serie A
Dalla rissa di Rennes al doppio esordio di San Siro: Rabiot e Rowe, destini incrociati... Dalla rissa di Rennes al doppio esordio di San Siro: Rabiot e Rowe, destini incrociati
Milan, Gabbia: "Voi che non avete la fortuna di vedere Modric..." Live TMWMilan, Gabbia: "Voi che non avete la fortuna di vedere Modric..."
Bologna, Italiano: "Bernardeschi deve ritrovare il ritmo del calcio italiano" Live TMWBologna, Italiano: "Bernardeschi deve ritrovare il ritmo del calcio italiano"
Bologna, Cambiaghi: "Senza i tifosi c'è un'atmosfera diversa a San Siro" Live TMWBologna, Cambiaghi: "Senza i tifosi c'è un'atmosfera diversa a San Siro"
Gimenez unico insufficiente nel Milan, ma Allegri lo difende: "Sotto porta è arrivato... Gimenez unico insufficiente nel Milan, ma Allegri lo difende: "Sotto porta è arrivato poco lucido"
Milan, Gabbia: "Felici di avere Allegri e il suo staff, abbiamo voglia di migliorare"... Milan, Gabbia: "Felici di avere Allegri e il suo staff, abbiamo voglia di migliorare"
Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare... Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare ancora"
Milan, Maignan ko contro il Bologna: il portiere francese ha lasciato San Siro in... Milan, Maignan ko contro il Bologna: il portiere francese ha lasciato San Siro in stampelle
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
Le più lette
1 Milan-Bologna, le probabili formazioni: panchina per Pulisic, Cambiaghi più di Rowe
2 Serie A, 3^ giornata LIVE: Vardy parte dalla panchina nella Cremonese
3 Il derby d’Italia promuove la Juve come una candidata allo scudetto. Tudor, perché smettere di giocare dopo i primi due vantaggi? L’Inter ha una difesa da paura. E sembra ancora la squadra di Inzaghi
4 Como-Genoa, le probabili formazioni: Morata scalpita ma Douvikas resta favorito
5 Caos Milan-Bologna, revocato rigore e espulso Allegri. Marelli: "Sbagliata procedura VAR"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 3^ giornata LIVE: Vardy parte dalla panchina nella Cremonese
Immagine top news n.1 Milan, Allegri minimizza sul rosso: "Ho avuto da ridire sull'episodio del rigore, nulla di che"
Immagine top news n.2 Milan-Bologna 1-0, le pagelle: Modric come Benjamin Button, chi ha visto Orsolini?
Immagine top news n.3 Eterno Modric: a 40 anni trascina il Milan col Bologna. Maignan ko, Allegri espulso, finisce 1-0
Immagine top news n.4 Chiamato plusvalenza sospetta, Zalewski ha risposto in campo. E si è già preso l’Atalanta
Immagine top news n.5 Primi punti per Grosso, il Sassuolo festeggia contro una brutta Lazio: 1-0 firmato Fadera
Immagine top news n.6 Super Atalanta e Lecce annichilito: 4-1 il finale al Gewiss Stadium. Doppietta per CDK
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Lookman importante, lo sappiamo. Ma dobbiamo avere giocatori pronti a dare il 100%"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.2 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.3 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.4 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Bernardeschi deve ritrovare il ritmo del calcio italiano"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Cambiaghi: "Senza i tifosi c'è un'atmosfera diversa a San Siro"
Immagine news Serie A n.3 Gimenez unico insufficiente nel Milan, ma Allegri lo difende: "Sotto porta è arrivato poco lucido"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Gabbia: "Felici di avere Allegri e il suo staff, abbiamo voglia di migliorare"
Immagine news Serie A n.5 Allegri: "Dovevo essere più lucido dopo il rigore tolto. Saelemaekers può migliorare ancora"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Maignan ko contro il Bologna: il portiere francese ha lasciato San Siro in stampelle
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Pagliuca: "Dobbiamo migliorare l'approccio, ma ho visto una grande reazione"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, D'Angelo: "Buon primo tempo. Giocato come si deve contro una squadra forte"
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Spezia 1-1, le pagelle: Esposito certezza, Popov sorprende, Ilie mossa azzeccata
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Empoli e Spezia si dividono la posta: Popov risponde a Esposito, 1-1 al Castellani
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori dopo la sconfitta: "Meritavamo il pareggio, ma vince chi fa gol"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "Vinta una grande battaglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Bucchi: "Tre punti meritati contro la Juve, ma abbiamo commesso troppi errori"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Manconi: "Mi serviva la doppietta, gol che mi danno fiducia"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Buscè dopo il 4-1 al Catania: "I tifosi avevano bisogno di vedere questo. Identità ritrovata"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati della serata: la Ternana piega il Carpi, Salernitana ok in rimonta
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Tisci: "I ragazzi l'hanno interpretata bene, non guardiamo la classifica"
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, per Pavan derby dal sapore speciale: "Contro il Vicenza sempre emozioni particolari"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "La prestazione odierna con l'Inter rappresenta un passo in avanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Festa Roma, Sassuolo messo al tappeto: è Final Four
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Vince la Fiorentina, ma festeggia a distanza la Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, ultimi 90' della Fase a Gironi. Roma-Sassuolo, gara da dentro o fuori
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Cincotta: "Milan squadra esperta, ha obiettivi ben diversi dai nostri"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo Femminile, gara da dentro o fuori con la Roma. Spugna: "Segnale molto importante"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…