Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mister Allegri riparte dal 22 dicembre 2013. Per Chivu sarà tutto inedito

Mister Allegri riparte dal 22 dicembre 2013. Per Chivu sarà tutto ineditoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:21Le Statistiche
Redazione Footstats

Massimiliano Allegri torna ad affrontare un derby di Milano a distanza di oltre un decennio. L’ultima volta, infatti, risale al 22 dicembre 2013. Allora, 17esima giornata, terminò con un 1-0 in favore dei nerazzurri e Rodrigo Palacio a segno al minuto 86. Tuttavia, dalla stagione seguente, la 2014-2015, avrebbe continuato a sfidare il Biscione in un altro derby, quello d’Italia fra i nerazzurri e la Juventus.
Complessivamente Allegri ha testato il suo calcio per 27 volte contro l’Inter nel campionato nostrano. La contabilità che emerge da questi incroci racconta di 10 vittorie per le squadre del coach livornese, 8 pareggi, 9 successi per il club in maglia nerazzurra. Volendo poi evidenziare le sole stracittadine meneghine ci troviamo di fronte a 2 successi del Milan d’Allegri, 1 segno X, 4 battute d’arresto.
A colpire è però un altro dato.
Dopo le affermazioni per 1-0 e 3-0 nel 2010-2011, nei successivi 5 derby Allegri non è più riuscito a vincere (cogliendo soltanto l’1-1 al 26esimo turno del 2012-2013).
Sull’altra panchina sarà seduto Cristian Chivu. Il mister dell’Inter non ha mai giocato un derby di Milano come coach della prima squadra. Quello di domenica prossima sarà pertanto un esordio. Anzi, una doppia prima volta: contro il Milan in Serie A (perché neppure l’anno scorso alla guida del Parma aveva sfidato il Diavolo), ma anche contro il collega Allegri.

PS: attenzione, Allegri conta in Serie A 99 sconfitte. Dopo lo stop alla prima rimediato dalla Cremonese ha messo assieme 6 vittorie e 4 pareggi senza interruzioni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E L’INTER IN CAMPIONATO
10 vittorie Allegri
8 pareggi
9 vittorie Inter
28 gol fatti dalle squadre di Allegri
26 gol fatti dall’Inter

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"... Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"
Il ministro Tajani: "In Italia impianti obsoleti, stiamo faticando per organizzare... Il ministro Tajani: "In Italia impianti obsoleti, stiamo faticando per organizzare Euro 2032"
Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"... Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"
Altre notizie Le Statistiche
Mister Allegri riparte dal 22 dicembre 2013. Per Chivu sarà tutto inedito Mister Allegri riparte dal 22 dicembre 2013. Per Chivu sarà tutto inedito
Cagliari-Genoa, 5 rigori a favore dei padroni di casa senza stop Cagliari-Genoa, 5 rigori a favore dei padroni di casa senza stop
La cinquina del Milan alla 12^ in casa Inter. Per un nerazzurro il derby vale 300... La cinquina del Milan alla 12^ in casa Inter. Per un nerazzurro il derby vale 300
Napoli e Conte fanno 50, ma corrono meno di Inter e Juve Napoli e Conte fanno 50, ma corrono meno di Inter e Juve
Segnano poco e con pochi giocatori. Mutu e Di Vaio due doppio gialloblù... Segnano poco e con pochi giocatori. Mutu e Di Vaio due doppio gialloblù...
Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Fiorentina e Juventus hanno perso la testa negli scontri diretti al Franchi Fiorentina e Juventus hanno perso la testa negli scontri diretti al Franchi
I portieri hanno parato 3 rigori su 6 ma il match è senza penalty da 4.633 giorni... I portieri hanno parato 3 rigori su 6 ma il match è senza penalty da 4.633 giorni
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
2 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
3 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.1 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.2 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.3 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.4 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.5 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.6 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.7 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Altobelli: "Acerbi meriterebbe la Nazionale. Chiesa? Farebbe comodo, ma deve volerla"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, l'obiettivo è blindare Orsolini: si lavora ed un contratto fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.3 Udinese-Bologna, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.4 Domani Udinese-Bologna, i convocati di Italiano: Immobile non ce la fa
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Entro domani alle 12 la decisione: dubbio Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco ritrova i pezzi: rientrato anche Gaspar, le ultime dall'allenamento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Stroppa: "La squadra sa cosa significa la maglia del Venezia. E come si gioca il derby col Padova"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Con la Carrarese una prova di maturità? Lo sono tutte le gare..."
Immagine news Serie B n.3 Venezia ancora in perdita di 36 milioni. Ma in miglioramento rispetto al precedente -43
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Empoli abituato alla A. Rigione, Cagnano e Manzi out per scelta tecnica"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Modena squadra forte, ma noi siamo ora nella migliore delle condizioni"
Immagine news Serie B n.6 Caserta: "Con il Frosinone, voglio un Bari propositivo e aggressivo, che faccia la partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Immagine news Serie C n.3 Abate ricorda la Ternana: "Disputato un torneo di alti valori morali. Si vedevano in campo"
Immagine news Serie C n.4 Giana Erminio, Berretta: "Possiamo anche puntare ai playoff. Mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.5 Sepe: "Da Sousa a Valentini fino alla Serie C. Vi racconto cosa è successo alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, firma il figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…