Mister Allegri riparte dal 22 dicembre 2013. Per Chivu sarà tutto inedito

Massimiliano Allegri torna ad affrontare un derby di Milano a distanza di oltre un decennio. L’ultima volta, infatti, risale al 22 dicembre 2013. Allora, 17esima giornata, terminò con un 1-0 in favore dei nerazzurri e Rodrigo Palacio a segno al minuto 86. Tuttavia, dalla stagione seguente, la 2014-2015, avrebbe continuato a sfidare il Biscione in un altro derby, quello d’Italia fra i nerazzurri e la Juventus.

Complessivamente Allegri ha testato il suo calcio per 27 volte contro l’Inter nel campionato nostrano. La contabilità che emerge da questi incroci racconta di 10 vittorie per le squadre del coach livornese, 8 pareggi, 9 successi per il club in maglia nerazzurra. Volendo poi evidenziare le sole stracittadine meneghine ci troviamo di fronte a 2 successi del Milan d’Allegri, 1 segno X, 4 battute d’arresto.

A colpire è però un altro dato.

Dopo le affermazioni per 1-0 e 3-0 nel 2010-2011, nei successivi 5 derby Allegri non è più riuscito a vincere (cogliendo soltanto l’1-1 al 26esimo turno del 2012-2013).

Sull’altra panchina sarà seduto Cristian Chivu. Il mister dell’Inter non ha mai giocato un derby di Milano come coach della prima squadra. Quello di domenica prossima sarà pertanto un esordio. Anzi, una doppia prima volta: contro il Milan in Serie A (perché neppure l’anno scorso alla guida del Parma aveva sfidato il Diavolo), ma anche contro il collega Allegri.

PS: attenzione, Allegri conta in Serie A 99 sconfitte. Dopo lo stop alla prima rimediato dalla Cremonese ha messo assieme 6 vittorie e 4 pareggi senza interruzioni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E L’INTER IN CAMPIONATO

10 vittorie Allegri

8 pareggi

9 vittorie Inter

28 gol fatti dalle squadre di Allegri

26 gol fatti dall’Inter