Allegri e la frecciata sulla costruzione dal basso: "In Real-Bayern i portieri visti solo per le parate..."

In conferenza stampa prima del match contro l'Udinese, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato anche della sfida di Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco, partita che l'allenatore livornese ha ammesso di aver seguito con trasporto. Lanciando anche una frecciata nei confronti della tanto chiacchierata costruzione dal basso.

Real-Bayern martedì ha rubato gli sguardi anche del pubblico italiano. Quando potremo rivedere anche il Milan su certi palcoscenici?

"Martedì è stata una partita meravigliosa sotto l'aspetto tecnico, il pallone andava forte. I portieri li abbiamo notati solo con le parate, hanno toccato pochissimo il pallone ed ero molto dispiaciuto quando l'arbitro ha fischiato la fine... Noi bisognerà lavorare per fare una bella Champions, perché quando sei al Milan devi avere l'ambizione di fare le cose al massimo".