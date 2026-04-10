Allegri risponde a Cassano: "Che complimento mi ha fatto... Da giocatore lo avvicino a Ronaldinho"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto anche ad Antonio Cassano, nel corso della conferenza stampa. L'ex talento di Bari Vecchia, da sempre critico verso il livornese, aveva così parlato nelle scorse ore di Allegri:

"Allegri è il principale allenatore, non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio. E' questo il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio".

Questa la risposta di Allegri in conferenza stampa: "Ho avuto la fortuna ed il piacere di allenarlo, da calciatore aveva delle giocate straordinarie. Credo che si avvicinasse un po' a Ronaldinho, perché lui faceva passare la palla dove solo lui vedeva. E Antonio su quello era molto bravo. Io rispetto le opinioni di tutti, penso mi abbia fatto un grande complimento dicendo che io sono il responsabile di tutto…".