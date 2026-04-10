Nuovo dribbling di Allegri sull'Italia: "Prima sceglieranno il presidente, poi decideranno..."

E' tornato anche sul tema Nazionale Massimiliano Allegri, tecnico del Milan che ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro l'Udinese. Quello dell'allenatore livornese è emerso come uno dei nomi in lista per il dopo Gattuso, insieme ai vari Mancini e Conte. Questa la risposta di Allegri:

Possiamo escluderla in modo definitivo dalla corsa alla panchina della Nazionale italiana?

"Prima dell'allenatore dovranno decidere chi sarà il presidente… Poi da li decideranno".

Un dribbling vero e proprio quello di Allegri, che ha scelto di non rispondere facendo riferimento all'assenza di un presidente federale dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Le elezioni per la scelta del nuovo presidente della FIGC, ricordiamo, sono previste per il prossimo 22 giugno. Una volta fatto questo passo, si procederà con le valutazioni del caso per la scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale.