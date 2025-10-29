Allegri lancia un messaggio al suo Milan: ecco cosa vuole. Possibilmente subito

Tre pareggi nelle ultime quattro partite per il Milan indicano certamente una buona continuità di risultati, ma anche che, in questo momento della stagione, ai rossoneri manca il guizzo, il sussulto decisivo. Oppure, molto più semplicemente, mancano uomini e la squadra è molto stanca e non riesce ad andare oltre i suoi limiti offensivi, soprattutto se Leao non è in giornata e se Gimenez... non si sblocca.

Le parole di Allegri

Massimiliano Allegri, comunque, non vede tutto così nefasto: “È un momento - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a Dazn - in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita. Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa".

Stringere

Più convinta di quello che fa. Forse, qualche rimasuglio della passata stagione c'è ancora. Certamente, gli infortuni di Pulisic e di Rabiot stanno condizionando in maniera molto importante il percorso di crescita dei rossoneri. Ma Allegri conclude: "Dobbiamo stingere i denti per altri 10 giorni".