Insulti a Oriali, Allegri multato. E sul "caso tifosi" la Lega si scusa: rimborsi e abbonamenti Dazn per tutti

Nessuna squalifica, ma "solo" una multa. Nello specifico, da 10mila euro. È arrivato nella giornata di ieri il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato infatti sanzionato con un'ingente ammenda per le parole ingiuriose rivolte a Lele Oriali (fortemente stigmatizzate dal Napoli a poche ore di distanza dal fischio finale della partita di Riyadh.

Nel frattempo - sempre restando in argomento Supercoppa Italiana - non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Serie A ai disagi vissuti dai circa 200 tifosi italiani volati a Riyadh per assistere alla Supercoppa italiana. Questo il comunicato diramato dalla Lega:

"La Lega Calcio Serie A ha appreso con sconcerto del disagio vissuto questa mattina da 130 tifosi all'arrivo all'aeroporto di Napoli, di rientro dal viaggio per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questa trasferta è stata organizzata dalla Lega Calcio Serie A per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, con la massima attenzione logistica e in collaborazione con partner tecnici specializzati nel trasporto charter. Purtroppo, dopo l'atterraggio a Capodichino, si sono verificati dei problemi legati alla documentazione di volo dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera dell'aeroporto per alcune ore, mentre i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. Questo ritardo ha fatto sì che il personale di bordo del charter superasse il numero massimo di ore continuative di lavoro e che quindi dovesse necessariamente fermarsi per la pausa di 11 ore prevista dalla legge.

La Lega Calcio Serie A ha contattato direttamente i tifosi coinvolti scusandosi con loro e, nonostante non abbia avuto una responsabilità diretta sull'accaduto, si è immediatamente attivata per risolvere il problema operativo e rimborsare tutti i costi di viaggio che i tifosi sosterranno per tornare nelle rispettive città. Inoltre la Lega Calcio Serie A, come gesto di attenzione, intende offrir loro, oltre alla copertura di tutti i costi sostenuti per il rientro, un abbonamento annuale alla piattaforma Dazn e l'ingresso allo stadio a una delle prossime partite casalinghe della loro squadra del cuore. Evidentemente la Lega provvederà a contestare formalmente i disservizi ai fornitori contrattualizzati".